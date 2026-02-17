logo pulso
Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Recomiendan a vendedores del Facebook darse de alta en Coepris

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
Recomiendan a vendedores del Facebook darse de alta en Coepris

CIUDAD VALLES.- Recomienda la coordinadora de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Irene Hernández Hernández a los que venden alimentos a través de Facebook que se den de alta ante la dependencia.

La funcionaria explicó que no es que no se pueda vender por redes cuakquier tipo de alimento, sino que debe haber un registro en la Comisión para que haya certeza sobre los productos que se ofrecen, tal como sucede con los restaurantes establecidos que cuentan con los permisos.

Esta medida le da certidumbre al comprador o al consumidor sobre el alimento que compra, porque una vez verificado por Coepris, queda patente que los alimentos se prepararon en cocinas, hornos, y áreas supervisadas por la Coepris.

Estas medidas garantizan seguridad en el consumo de los alimentos.

