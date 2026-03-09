Reconocen a primera mujer empresaria

Matehuala.- María Teresa Medina Luna una de las primeras empresarias de Matehuala ya que es la propietaria de la Panadería la Jarochita que tiene más de 70 años trabajando en la ciudad, recibió un premio especial en el marco del día de la mujer.

Doña Teresa Medina Luna es la propietaria de la Panadería la Jarochita, tiene 88 años de edad y la panadería tiene más de 70 años trabajando en Matehuala donde ella al lado de su familia inició este sueño, esta panadería hace uno de los más deliciosos panes que hay en la ciudad, la gente acude desde temprana hora y rápidamente se acaba el producto, en parte esto se debe a que ellos son de las pocas panaderías que continúan haciendo el pan artesanal pues cuentan con un horno de leña antiguo que es lo que le da el sabor.

Doña Teresita como es conocida toda su vida se ha dedicado a trabajar en la panadería y gracias a sus conocimientos se logró convertir en una de las primeras empresarias de Matehuala, su panadería se ha vuelto famosa inclusive a nivel internacional, ya que mucha gente que viene a Matehuala del extranjero acude para probar el delicioso pan.

Cabe hacer mención que inclusive varios programas de televisión famosos como el de Gringo en México hace unos años hizo un programa especial en la Panadería la Jarochita, posteriormente otro programa de televisión argentino también viajó a Matehuala para entrevistar a doña Teresita, quien es un verdadero ejemplo de una mujer emprendedora que ha sabido salir adelante, a pesar de su edad sigue trabajando en su panadería ahora acompañada de sus hijos.

