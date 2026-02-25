logo pulso
Reconocerán a mujeres rioverdenses distinguidas

Por Carmen Hernández

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocerán a mujeres rioverdenses distinguidas

RIOVERDE.- Este próximo 6 de marzo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) estará llevando a cabo la entrega de reconocimiento a ocho mujeres, las que han destacado en diversas actividades. 

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero dio a conocer que ultiman detalles para las actividades en el marco del Día de la Mujer, se tiene contemplado una conferencia con la exfiscal Verónica Salazar, así como la carrera de Punto Seguro en la cual invitan a los comerciantes a unirse.  

La entrega de reconocimientos se efectuará este próximo 6 de marzo,  a las 6 de la tarde en el IMAC; se reconocerá a las mujeres en el ámbito de mujer rural, gastronómica, altruismo, educación  y salud entre otros.

