Reconocerán a mujeres rioverdenses distinguidas
RIOVERDE.- Este próximo 6 de marzo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) estará llevando a cabo la entrega de reconocimiento a ocho mujeres, las que han destacado en diversas actividades.
La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero dio a conocer que ultiman detalles para las actividades en el marco del Día de la Mujer, se tiene contemplado una conferencia con la exfiscal Verónica Salazar, así como la carrera de Punto Seguro en la cual invitan a los comerciantes a unirse.
La entrega de reconocimientos se efectuará este próximo 6 de marzo, a las 6 de la tarde en el IMAC; se reconocerá a las mujeres en el ámbito de mujer rural, gastronómica, altruismo, educación y salud entre otros.
