Recuento de daños por tromba en Cedral
PC reportó afectaciones en vehículos, techos de casas y ventanas
MATEHUALA.- La tormenta que se presentó en el municipio de Cedral este lunes, la cual llegó con granizo del tamaño de canicas grandes, dejó varios daños en la ciudad, derribando techos y rompiendo ventanas y afectando vehículos, entre muchos otros daños en diferentes puntos del municipio.
Protección Civil atendió reportes en diferentes puntos de la ciudad, donde la tormenta y el granizo estuvieron dejando estragos, por lo que los elementos de esta corporación de auxilio estuvieron atendiendo a quien lo requería.
Asimismo, en el libramiento Flores Magón y la calle Juárez se presentó el colapso de estructura y techado de una maderería, esto derivado al peso acumulado del granizo, este incidente provocó daños a un vehículo.
En la prolongación Juárez y Netzahualcóyotl también se registraron daños en una vivienda provocados por el vencimiento de una lona que se encontraba sujeta a unos castillos, debido al peso del granizo. Protección Civil de Cedral hizo trabajos de apuntalamiento; por fortuna, en estos hechos no hubo personas lesionadas.
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Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantener limpias las obstrucciones, coladeras, techos y canales de viviendas y negocios para evitar hundimientos cuando llueve; fijar correctamente lonas, láminas, tapas de tinaco y cualquier objeto susceptible a desprenderse, además de evitar pasar por zonas afectadas por las lluvias.
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