Reeligen a Juan Carlos Salazar líder de Coparmex
MATEHUALA.- El empresario Juan Carlos Salazar Viezca fue reelecto presidente del Centro Empresarial de Matehuala, COPARMEX, por tercer año consecutivo, por lo que tomó protesta conjuntamente con su equipo de trabajo y se comprometió a trabajar por el bien de la organización.
Para elegir al presidente del Centro Empresarial de Matehuala y el Norte Potosino, se llevó a cabo una asamblea electoral con los socios y socias en conocido centro social, donde cada miembro emitió su voto libre y secreto por la persona que querían elegir como presidente de este organismo.
La votación duró solo un par de horas, en las que cada uno de los integrantes pasó a emitir su sufragio.
Posteriormente se llevó a cabo el conteo oficial de los votos de los socios, se anunció al ganador, donde por tercer año consecutivo se eligió a Juan Carlos Salazar Viezca como presidente del Centro Empresarial de Matehuala y el Norte Potosino, COPARMEX.
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Salazar Viezca agradeció a los socios por brindarle nuevamente la oportunidad de presidir este Centro Empresarial.
Tomó protesta y se comprometió a seguir trabajando por el organismo empresarial. Luego se llevó a cabo una conferencia para todos los socios denominada "Decisiones financieras en un entorno que no perdona".
impartida por Daniel Valadez.
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