Reforestan márgenes del río Tampaón como parte del Plan Hídrico federal

CIUDAD VALLES.– En el marco del Plan Hídrico impulsado por el Gobierno de México, la Dirección de Ecología y la Comisión Nacional del Agua realizaron una jornada de reforestación en las márgenes del río Tampaón, con la participación de instituciones educativas y organizaciones locales.

La actividad se llevó a cabo este viernes en el paraje La Laja y forma parte del esfuerzo federal por rescatar y proteger los cuerpos de agua frente a prácticas que provocan su deterioro ambiental.

De acuerdo con autoridades involucradas, esta fue la tercera jornada de reforestación desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se enmarca en una estrategia integral de conservación que busca fortalecer el equilibrio ecológico de la región Huasteca.

En la actividad participaron también estudiantes de escuelas de la comunidad de El Pujal, quienes contribuyeron en la plantación de especies nativas, con el objetivo de promover la educación ambiental y la participación social en la protección de los recursos naturales.

