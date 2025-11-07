logo pulso
Estado

Adulto mayor cae y se lesiona

Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
Ciudad Fernández. -Un hombre del Barrio de los Llanitos sufrió un accidente, cayó de su propia altura sufriendo varias lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. 

Los hechos ocurrieron en la Avenida Fertimex del Barrio de los Llanitos, cuando un hombre de 75 años de edad de manera repentina cayó de su propia altura, sufriendo varias lesiones.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios al adulto mayor. 

Pero al ver la gravedad de las lesiones, optaron por trasladarlo a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece en observación por algunas horas, para descartar golpes internos, que pudieron afectar su salud.

