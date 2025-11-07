logo pulso
Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Rescata la PPNA a niños que eran maltratados

RIOVERDE. - Alrededor de 12 niños que sufrían violencia en la Zona Media fueron rescatados, a dos les quitarán la patria potestad a los padres como medida para que los menores tengan una mejor calidad de vida.

El delegado de la Procuraduría para Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, dijo que en el 2025, niños fueron rescatados porque se vulneraron sus derechos, algunos fueron enviados al Centro de Asistencia Social, mientras se busca una opción de atención familiar. 

Hizo hincapié que 2 son de Rayón, 2 de Cerritos, 3 de Ciudad del Maíz, así como de Ciudad Fernández y Rioverde.   Las edades promedio de los menores son de 4 a 14 años y dos, los padres de familia perdieron la patria potestad de los menores, a quienes incluso se les podría fincar una responsabilidad por la violencia que sufrían y que afectaba su calidad de vida.

