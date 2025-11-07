Falla semáforo, provoca caos vial

Matehuala.- Ayer empezó a fallar un semáforo en pleno centro de la ciudad, el cual se encuentra cerca de algunas instituciones educativas, esto provocó un caos vial sobre todo a la hora de salida de clases de los estudiantes.

Se reportó la falla de un semáforo ubicado en el crucero de las calles Ignacio Ramírez y Boulevard Carlos Lasso, el problema es que esta calle es de mucho tráfico de motocicletas, camiones urbanos, y tráileres, ya que es una de las principales calles del centro de la ciudad, además cerca se encuentran escuelas primarias como la Miguel Alemán, Altamirano, el Colegio Matel así como el ESCAB, un caos fue a la hora de salida de clases, pues nadie respetaba la preferencia.

Ante la falla del semáforo algunos vehículos quedaban parados varios minutos, mientras que otros decidían llegar y pasarse el semáforo, con precaución para evitar algún accidente, pues solo estaba fallando el semáforo de un lado y los de los otros estaban trabajando bien, ante esta situación tuvieron que acudir elementos de tránsito para estar controlando la vialidad y evitar que ocurriera algún accidente.

Cabe hacer mención que los semáforos en esta zona, es necesario que estén funcionando al cien por ciento, ya que son calles de mucha vialidad durante todo el día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí