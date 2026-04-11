Refuerzan seguridad en instituciones educativas

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal están realizando constantes rondines en las instituciones educativas con la finalidad de evitar que los delincuentes hagan de las suyas.

Cada temporada vacacional, los amantes de lo ajeno aprovechan para meterse a las instituciones educativas a robar diferentes artículos, el botín preferido son las computadoras, mobiliario e inclusive hasta herramientas de trabajo de los estudiantes, por lo que es necesario que haya más seguridad.

Los operativos se han reforzado, esperando que no haya sorpresas al regreso a clases de los estudiantes.

Durante la segunda semana de vacaciones, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal continúa con la presencia y vigilancia en las instituciones educativas como medida preventiva y disuasiva de delitos.

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Estas acciones se llevan a cabo de manera aleatoria, día y noche, desde la primera semana de vacaciones, con el firme propósito de salvaguardar el equipo y material de las instituciones.

Asimismo, se tiene comunicación constante con directivos y padres de familia encargados de la seguridad, tanto física como de video, para alertar de cualquier situación o movimiento inusual que atente contra el sector educativo.

Estas acciones vienen a fortalecer el vínculo con la comunidad educativa, pero sobre todo a proteger el patrimonio en el cual se forman las nuevas generaciones que darán seguimiento al progreso del municipio.