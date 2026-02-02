logo pulso
Estado

Registrarán aspirantes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Por Redacción

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Registrarán aspirantes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

CIUDAD VALLES.- Este 1 de febrero comienzan vinculaciones a Jóvenes Construyendo el Futuro, con preferencia a los que viven en lugares rezagados y que tengan alta incidencia delictiva.

El programa de becas que consiste en una mensualidad de más de nueve mil pesos y que pretende apoyar a los jóvenes, como becarios en su primer empleo, dará prioridad, no se vinculará igual que como ha ocurrido, sino que ahora se le asignará el recurso a quienes vivan en municipios de alta marginación y en donde haya más presencia delincuencial.

De igual manera, se beneficiará a quienes sean de origen indígena o afrodescendientes.

