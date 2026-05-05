Rehabilitan la red eléctrica y normalizan el abasto de agua

RIOVERDE.- Fallas en la red eléctrica provocaron que se generara desabasto en el suministro de agua potable, aunque los pozos no sufrieron daños, y el servicio se restableció luego de los trabajos de mantenimiento.

El director de Servicio de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (Sasar), dijo que en semanas anteriores se habían presentado interrupciones por cortes de energía eléctrica en la zona de pozos, por lo que se está en constante comunicación con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, para prevenir cualquier riesgo en las bombas de los pozos.

Hizo hincapié que encender los pozos genera un descontrol de toda la presa, afectando sobre todo algunas zonas y calles como la Pípila, Héroes de Nacozari e Independencia.

Luego de los trabajos de mantenimiento todo volvió a la normalidad, no se han dañado los pozos, los aparatos, enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalizó que se cuenta con 10 pozos para la ciudad, generan 190 litros por segundo, suficientes para evitar desabasto del líquido en todo el municipio.