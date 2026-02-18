Reportan fuga de aguas negras en el mercado
Dapas ha desfogado drenajes por la grasa que se tira al desagüe
CIUDAD VALLES.- Reportan consumidores una fuga de drenaje en la calle Negrete, justo frente a una salida del mercado Gonzalo N. Santos.
Sobre la calle de marras, un arroyo de aguas negras corre sin cesar, saliendo de la base de un escalón que sube a uno de los pasillos cercanos a la calle Madero.
Este problema de drenajes colapsados comenzó desde hace tiempo en la parte baja de la banqueta de la calle Madero, casi frente a la Ecocentralita y ahora comenzó a correr e inundar la calle Negrete y la Madero, en sentido contrario.
Desde hace muchos años, la Dapas ha reparado o desfogado drenajes que se encontraban colapsados debido a la cantidad de grasa que se tira al desagüe, sin embargo, la problemática no ha sido resuelta.
