Rescatan Bomberos a una mascota

Ciudad Fernández.- Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a un canino que cayó entre dos bardas y que se encontraba atrapado, pues no podía moverse, por más que intentaba salir del lugar, solo hasta que llegaron los tragahumo y lo rescataron.

Jorge Armando Ruiz Barragán dio a conocer que se siguen atendiendo las llamadas de auxilio que realiza la población por alguna contingencia que enfrentan.

En esta ocasión recibieron el llamado de auxilio porque en la calle Juárez de la Cruz del Mezquite, se había caído entre dos bardas y no podía salir del lugar.

Indico que vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que acudieron a bordo de la unidad E4 para rescatar al canino.

Luego de algunas maniobras pudieron rescatar a la mascota que luego fue entregada a sus propietarios quienes lo trasladaron al veterinario debido a las lesiones sufridas en su caída, la mascota quedaría en reposo por unos días.