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Rescatan mascotas abandonadas en predio

Por Carmen Hernández

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan mascotas abandonadas en predio

RIOVERDE.- Persiste el abandono de mascotas, cachorros fueron arrojados en una bolsa en un predio de la periferia de la ciudad. 

Mari Mancilla Rescatista Independiente dio a conocer que continúa el abandono de perros, sobre todo en terrenos de la periferia, quedan expuestos a morir pues nadie les brinda ayuda. 

Hizo hincapié que la semana pasada fueron encontrados cerca del Tecnológico varios cachorros en una bolsa, por fortuna fueron rescatados con vida, pero de no haberles proporcionado ayuda, quizá hubieran muerto. 

En lo que va del año 4 camadas de mascotas han sido abandonadas, las que se encuentran a salvo y buscan darlas en adopción.  

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Mencionó que las personas interesadas en un peludo, se pueden acercar, el único requisito es que se hagan responsables y que cuenten con un espacio circulado y amplio para la mascota.

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