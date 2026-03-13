Rescatan un tlacuache

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a un tlacuache que estaba en el motor de un vehículo y que corría el riesgo de morir si se encendía el vehículo.

Hilario Vázquez Méndez comandante del Cuerpo de Bomberos, dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio para poder rescatar a un animal que estaba atrapado en un vehículo en la calle Reyes.

Los tragahumo se trasladaron al sitio en la Unidad M6, para realizar las labores necesarias y poder rescatar al animal.

El tlacuache fue localizado en el motor del vehículo, por lo que de inmediato fue rescatado, no sin encontrar algunos problemas que rápidamente pudieron solventar para liberar al animal.

El ejemplar, fue enviado a su hábitat para su preservación, para evitar que alguna persona se fuera a quedar con él.