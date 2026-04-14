Restablecen a oso hormiguero

CIUDAD VALLES.- Salvan a Tamandúa que fue encontrada en estado crítico en el municipio de Tancanhuitz.

De acuerdo con Ena Buenfil Zamudio, directora de Selva Teenek informó que esta empresa y asociación de conservación están por reintegrar a la naturaleza a un espécimen de Tamandúa mexicana que fue encontrada en condiciones deplorables en la comunidad de El Crucerito, del municipio de Tancanhuitz, el 11 de marzo de este año.

El mamífero tenía problemas crónicos, parásitos internos y externos y bajo peso, sin embargo, luego de recuperar un kilo de masa corporal, será liberado en breve en su hábitat.

Buenfil Zamudio agradeció a las autoridades de Tancanhuitz, como Taydee Vidales Espinoza por haber sido el primer respondiente en la recuperación del animal.

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