Retiran peligrosa jauría de Hospital General de Valles

CIUDAD VALLES.- En varios puntos de la cordillera tének fueron repartidos los perros que atacaron a personas a las afueras del Hospital General y que les generaron varios daños.

La dirección de Ecología, en coordinación con animalistas de la ciudad entregaron a los perros que habían hecho una jauría afuera del nosocomio y los entregaron a familias que viven en varios puntos de la zona tének como parte de la remediación al problema añoso que aquejaba a los parientes de las personas internadas en el Hospital General.

Los animalistas resolvieron que darlos en adopción era la solución y así lo hicieron en varias casas de San Antonio, Buenavista y zonas aledañas, con lo que se evita una de las posibilidades de deshacerse del problema, es decir, el sacrificio de los animales.