Lucen calles con adornos patrios

Por Jesús Vázquez

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Lucen calles con adornos patrios

Matehuala.- Las principales calles de la ciudad lucen adornos patrios así como la Plaza de Armas, Parque Vicente Guerrero, Parque Álvaro Obregón, Presidencia Municipal que fueron adornados.

En las calles y parques se pueden ver luces led en forma de la bandera mexicana, además colgaron arreglos de papel en las calles con los colores de la bandera, verde blanco y rojo, así mismo algunos letreros en zonas especiales con la frase “Viva México”. 

Los matehualenses ya empezaron a tomarse fotografías en estos letreros, así mismo llama la atención por la iluminación que se colocó.

 La Presidencia Municipal también fue adornada como cada año, en un lado está el Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla, del otro lado la Campana de la Independencia, y en medio de la Presidencia el escudo de México, que es un águila devorando una serpiente, hasta el momento el alcalde no ha dado a conocer el programa de eventos a realizar el próximo 15 de septiembre. 

Los ciudadanos han manifestado que así como arreglan en las fechas patrias deberían de arreglar cada mes para darle una mejor vista a la ciudad, pues se puede acomodar de acuerdo con el festejo de cada mes, como mayo día de la madre, junio día del padre, diciembre para navidad entre otras celebraciones. 

