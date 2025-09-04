Recolectan los desechos de electrónicos

RIOVERDE.- Continúa la campaña de recolección de basura electrónica, ahora fueron recolectados y enviados 140 kilos de desechos a una empresa en la capital potosina.

Las autoridades de Ecología dieron a conocer que se continúa realizando diversas campañas para el cuidado del medio ambiente, como en este caso de aparatos electrónicos que ya no sirven y que son enviados a una empresa de la capital potosina.

Es por ello que esta semana, se entregó a Guillermo Moreno, representante de la empresa Petroquímica de Aceites S.A. de C.V., un total de 140 kilogramos de aparatos electrónicos en desuso.

Este material fue recolectado como parte de la campaña permanente de recolección de basura electrónica, cuyo centro de acopio está en la oficina de Ecología, ubicada en la calle Escandón.

Lo que se busca es evitar que estos aparatos no terminen en el relleno sanitario, la finalidad y el compromiso es el cuidado del medio ambiente y la correcta disposición de los residuos electrónicos.