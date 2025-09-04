El sistema MetroRed, aún sin operar

CIUDAD VALLES.- El servicio de MetroRed no ha comenzado a operar, sin embargo, se deja que los ciudadanos entren a las unidades a conocerlas, explicó la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

Los camiones eléctricos han estado haciendo los recorridos de las dos rutas con las que comenzará este sistema de transporte gratuito, a lo largo de toda la ciudad y su presencia en los bulevares ha confundido a algunos ciudadanos que pensaron que habían empezado a operar, pero que los dejan varados en los paraderos.

Araceli Martínez refirió que en los stops que hacen los choferes, provocan la curiosidad de los ciudadanos que han pedido subir a conocer la unidad, aunque por protocolos no se les mueve todavía en los recorridos.

Todavía no hay fecha oficial para la inauguración de las dos líneas de camiones que atravesarán la ciudad y tendrán estaciones de ascenso y descenso.

