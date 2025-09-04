logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

El sistema MetroRed, aún sin operar

Ciudadanos curiosos, suben a las unidades para conocerlas

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
El sistema MetroRed, aún sin operar

CIUDAD VALLES.- El servicio de MetroRed no ha comenzado a operar, sin embargo, se deja que los ciudadanos entren a las unidades a conocerlas, explicó la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

Los camiones eléctricos han estado haciendo los recorridos de las dos rutas con las que comenzará este sistema de transporte gratuito, a lo largo de toda la ciudad y su presencia en los bulevares ha confundido a algunos ciudadanos que pensaron que habían empezado a operar, pero que los dejan varados en los paraderos.

Araceli Martínez refirió que en los stops que hacen los choferes, provocan la curiosidad de los ciudadanos que han pedido subir a conocer la unidad, aunque por protocolos no se les mueve todavía en los recorridos.

Todavía no hay fecha oficial para la inauguración de las dos líneas de camiones que atravesarán la ciudad y tendrán estaciones de ascenso y descenso. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pelean madres afuera de primaria
Pelean madres afuera de primaria

Pelean madres afuera de primaria

SLP

Redacción

Ofrecen bochornoso espectáculo a alumnos; fueron llevadas a la barandilla

Lucen calles con adornos patrios
Lucen calles con adornos patrios

Lucen calles con adornos patrios

SLP

Jesús Vázquez

Recolectan los desechos de electrónicos
Recolectan los desechos de electrónicos

Recolectan los desechos de electrónicos

SLP

Carmen Hernández

El sistema MetroRed, aún sin operar
El sistema MetroRed, aún sin operar

El sistema MetroRed, aún sin operar

SLP

Redacción

Ciudadanos curiosos, suben a las unidades para conocerlas