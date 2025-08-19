Retrasa Sader entrega de fertilizante en la Huasteca

CIUDAD VALLES. - Este día dejaron en la incertidumbre por más de una hora a agricultores con la entrega de su fertilizante, debido a que había "problemas internos" con los trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En la dependencia federal impedía la entrada a los terrenos de la Feria a los agricultores que tenían cita para ir por el producto que el Gobierno federal les provee, con la noticia de que no habría entrega.

Los productores protestaron porque algunos de ellos habían pagado fletes para transportar los materiales hasta sus ranchos como El Pujal o Cerro Alto, que se ubican hasta 20 kilómetros de lejanía.

Una vez que el personal de Sader observó las protestas y a los medios de comunicación, les dieron el pase a los agricultores.

Trascendió que fue la falta de pago salarial a los empleados federales fue lo que provocó el paro de las actividades.