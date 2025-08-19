logo pulso
Estado

Celebran día del joven católico

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran día del joven católico

Matehuala.- Con una marcha de diferentes grupos juveniles de la Diócesis se llevó a cabo la celebración del Día del Joven Católico, esto para inculcar los valores cristianos y para culminar esta marcha se llevó a cabo una solemne misa de acción de gracias.

La marcha inició en el Arco Norte y recorrieron las principales calles de la ciudad, donde llevaban carteles promoviendo la paz y frases bíblicas, carros alegóricos de diferentes temas católicos, además también iban interpretando cantos religiosos, rezando, gritando y echando porras.

La marcha tuvo una excelente respuesta por parte de los diferentes grupos juveniles, quienes se unieron a participar, para invitar a más jóvenes unirse a estos movimientos y acercarse más a la iglesia y de esta manera se alejen de las adicciones y delincuencia.

La marcha terminó en la Catedral donde fueron recibidos por un sacerdote, quien les dio la bendición a todos los jóvenes al llegar y después se llevó a cabo una misa de acción de gracias para celebrar esta fecha, se unieron en oración para pedir por todos los jóvenes de Matehuala y de todo el mundo, quienes se encuentran enfermos y en problemas con alguna adicción, se pidió para que los jóvenes se acerquen más a Jesucristo.

