MÓNICA ES REINA DEL CDP

Taxista choca contra automóvil

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A

CIUDAD VALLES.- Un taxista que circulaba por la avenida Universidad no tuvo la debida precaución y chocó contra un automóvil particular.

El percance ocurrió la mañana de este lunes, frente a las instalaciones del café Seroga, a donde acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Volkswagen Vento blanco con verde, habilitado como taxi y con número económico 019 del sitio América, se desplazaba por la avenida Universidad en dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el cuartel militar.

Delante de él circulaba un automóvil Nissan Sentra negro, conducido por un joven, quien redujo la velocidad antes de llegar a la universidad ICESS. Fue entonces cuando la unidad de alquiler lo impactó en la parte trasera.

Los involucrados resultaron ilesos; únicamente hubo daños materiales y afectaciones momentáneas a la vialidad. Minutos después, los oficiales dialogaron con los conductores y éstos llegaron a un acuerdo, liberando la circulación.

