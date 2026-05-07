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Revisa Ecología tapones de grasa en red de drenaje

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Revisa Ecología tapones de grasa en red de drenaje

CIUDAD VALLES.- La dirección de Ecología hizo un recorrido en los mercados para revisar las trampas de grasa que están colocadas en los drenajes. 

Este mediodía, el director de esta dependencia, Julio César Otero Torres y sus colaboradores estuvieron recorriendo los locales de comida preparada de los mercados, junto con la directora de estos centros de comercio, con la finalidad de evitar que haya taponamientos de grasa que causen a su vez colapsos en la red de drenaje. 

Durante la inspección, pudieron corroborar que la mayoría de los locatarios cuentan con trampas para retener la grasa y los que no la tenían, fueron conminados a adquirirla, fijándoles un plazo para cumplir con esta medida, a reserva de hacerse acreedores a una multa, de incumplir con esta medida.

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