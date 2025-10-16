logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Fotogalería

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones

El gobernador Ricardo Gallardo informa sobre la reubicación de escuelas públicas en SLP luego de las inundaciones en la Huasteca Potosina

Por El Universal

Octubre 16, 2025 07:33 p.m.
A
Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 16 (EL UNIVERSAL).- El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona reveló que luego de que se realizaron recorridos tanto con la presidenta Claudia Sheinbaum, como con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se estarán reubicando al menos cuatro escuelas públicas que fueron construidas de manera irresponsable dentro del cauce de ríos en la Huasteca Potosina, aunado a que se interpondrán denuncias en contra de los exfuncionarios que lo permitieron.

Gallardo Cardona comentó "vamos a reubicar algunas escuelas que están dentro de las laderas de los ríos, que en cualquier otra inundación se van a echar a perder. No tiene caso que vayamos a reconstruir algo en donde está mal ubicado, en donde desde el primer momento es un asentamiento irregular".

El mandatario indicó que no solamente fue "una tontería", sino una "falta de respeto" a la vida de los niños por parte de los exfuncionarios de la "herencia maldita" quienes no solamente fueron omisos al permitir la construcción de casas y sobre todo talleres "galeras", sino que se atrevieron a construir escuelas públicas con recursos públicos, sin importarles poner en riesgo la vida de cientos de niños.

Añadió que es algo que ya ha podido platicar con el titular de la SEP, Mario Delgado quien se ha comprometido para hacer la reubicación de estas escuelas, incluso ya también la Presidenta de la República acordó proporcionar recursos para ello, el gobierno estatal se encargará de la demolición de las mismas y los ayuntamientos proporcionarán los terrenos adecuados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El gobernador dijo además que en el caso de Tamazunchale pues también se han identificado casas dentro del cauce, pero mayoritariamente "galeras", es decir talleres de trabajo, bodegas o locales, de ahí que se le ha solicitado al alcalde Adelaido Cabañas dos terrenos que sumen 10 hectáreas para poder reubicar a todas estas personas.

Finalmente y por otro lado, Gallardo Cardona informó que actualmente se tiene ya alrededor de un 80 por ciento en cuanto al regreso a clases en la Huasteca Potosina y la idea es que para el lunes ya esté al 100 por ciento reestablecido con todos los alumnos de educación básica con condiciones para retomar su educación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones
Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones

Ricardo Gallardo anuncia reubicación de escuelas públicas en SLP tras inundaciones

SLP

El Universal

El gobernador Ricardo Gallardo informa sobre la reubicación de escuelas públicas en SLP luego de las inundaciones en la Huasteca Potosina

Caminata para prevenir el cáncer de mama
Caminata para prevenir el cáncer de mama

Caminata para prevenir el cáncer de mama

SLP

Carmen Hernández

Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias
Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

Invitan a los niños al concurso de calaveras literarias

SLP

Carmen Hernández

Inauguran Festival por Matehuala
Inauguran Festival por Matehuala

Inauguran Festival por Matehuala

SLP

Jesús Vázquez