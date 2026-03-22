Riegan campos de caña todo el día

CIUDAD VALLES.- Aunque surgen denuncias de operadores turísticos sobre los riegos de caña en los campos al norte de Valles y en El Naranjo, la Conagua advierte que no se ha llegado al semáforo rojo para detener esta actividad.

A pesar de que las denuncias han cundido de los operadores y de los que transitan de Valles a El Naranjo y viceversa, puesto que captan los lomos de agua en los campos de gramínea, la dirección general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Darío Fernando González Castillo dio a conocer que por el momento el semáforo de prevención se encuentra en amarillo.

González Castillo agregó que cualquier alteración que pudiera darse sobre los niveles de los ríos causaría entonces un cierre total de los riegos, pero comentó que, por ejemplo, el Valles, en su estación de Santa Rosa hoy cuenta con un nivel de 51 centímetros, mientras que el año pasado apenas tenía 47 centímetros, lo que resulta un tanto preocupante de no llover pronto.