Rinde Alcaldía homenaje a JJ Ortiz

CIUDAD VALLES.- La Presidencia Municipal y amigos políticos de Juan José Ortiz Azuara rindieron un homenaje público en la plaza principal, la mañana de este miércoles.

Con sentidos discursos, Ricardo Ortiz Azuara, Gabriela Ortiz Estrada, hermano e hija del recién fenecido exalcalde, así como del Presidente municipal, David Medina Salazar hubo un homenaje al político priista, empresario, ganadero y dos veces presidente de Valles.

En el evento, el alcalde recordó las enseñanzas que le dio a conocer Ortiz Azuara y sus familiares destacaron su solidaridad y la voluntad inquebrantable por ayudar.

Por lo que agradecieron el reconocimiento que se le hizo.

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