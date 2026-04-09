Rinde Alcaldía homenaje a JJ Ortiz
CIUDAD VALLES.- La Presidencia Municipal y amigos políticos de Juan José Ortiz Azuara rindieron un homenaje público en la plaza principal, la mañana de este miércoles.
Con sentidos discursos, Ricardo Ortiz Azuara, Gabriela Ortiz Estrada, hermano e hija del recién fenecido exalcalde, así como del Presidente municipal, David Medina Salazar hubo un homenaje al político priista, empresario, ganadero y dos veces presidente de Valles.
En el evento, el alcalde recordó las enseñanzas que le dio a conocer Ortiz Azuara y sus familiares destacaron su solidaridad y la voluntad inquebrantable por ayudar.
Por lo que agradecieron el reconocimiento que se le hizo.
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