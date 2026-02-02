Ritual del levantamiento del Niño Dios

CIUDAD VALLES.- Ni un ápice se ha alterado la tradición del levantamiento del niño Dios y del día de La Candelaria, de acuerdo con comerciantes del tianguis y del mercado Gonzalo N. Santos.

Además de ser quincena y de llenar bolsas con víveres del "mandado", los lugares donde venden muñecos con la efigie del Niño Dios de los nacimientos navideños estaban abarrotados por mujeres que iban por nuevas figuras, ropones, chambritas, zapatos y hasta sombreros para vestir a los muñecos.

De hecho, la vendedora corrige de inmediato y sustituye lo de "muñeco" por "Niño Dios", ya que la sacritud es igual de válida que con las efigies de la iglesia.

"Quizá se vende un poco menos, porque la situación está difícil, pero siempre se vende", afirma la vendedora.

Como si se tratase de artículos de primera necesidad, las mujeres llegaban por niños dioses, ropones de diferentes colores e incluso niños dioses negros, para que la inclusión no se quede atrás ni en el día de la Candelaria.

Los tamales son lo de menos, el ritual de levantamiento del Niño Dios y la parafernalia alrededor es lo que interesa a las señoras devotas.