San Ciro celebrará 173 años de fundación

Por Carmen Hernández

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
San Ciro celebrará 173 años de fundación

SAN CIRO DE ACOSTA.- El  municipio estará de fiesta celebra 173 años de su fundación, este próximo 20 de febrero en el Andador municipal. 

Cabe destacar que el municipio estará de manteles largos, por lo que se llevarán a cabo una serie de actividades culturales  y gastronómicas. 

El 20 de febrero a las 6:30 de la tarde se realizará una conferencia sobre la fundación de Villa Pedro Montoya por parte del cronista  Edgar Govea. 

Asimismo, a las 7:00 de la tarse la poesía a San Ciro por parte de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 17; a las 8 de la noche habrá una demostración gastronómica con los platillos típicos de la región. Así también música de huapango arribeño, es por ello que se les invita a la población para que participen en los eventos.

