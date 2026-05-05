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Sancionan a los taxistas por exceso de pasaje

Reglamento de SCT solo permite cuatro pasajeros

Por Carmen Hernández

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Sancionan a los taxistas por exceso de pasaje

RIOVERDE.- Solo 4 pasajeros pueden viajar en una unidad del servicio público del transporte, se han aplicado 5 sanciones a los taxistas en la Zona Media, por violar el reglamento establecido por la SCT.

 Al ser cuestionada la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre que los taxistas continúan trasladando hasta 5 pasajeros en la unidad cuando está prohibido y el conductor deberá ser sancionado.  

Señaló que se han realizado capacitaciones, donde se les ha informado que se han aplicado multas por las malas prácticas en la prestación del servicio.  

Incluso se les ha solicitado a los usuarios apoyar con las quejas, enfatizó. 

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Indicó que en caso de un siniestro el seguro no aplica, en la Zona Media se ha sancionado a 5 taxistas, con una multa de 10 a 30 Umas, dependiendo de la situación. 

El área de inspectores está realizando operativos en diversos sectores y se están aplicando sanciones a los taxistas que hacen caso omiso al reglamento de la SCT en la prestación del servicio público de transporte, en la modalidad de taxis.

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