logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se acumula la basura en colonia Guadalupe

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Se acumula la basura en colonia Guadalupe

CIUDAD VALLES.- Siguen con problemas de basura en varios sectores de la ciudad. En la colonia Guadalupe no pasaba el camión recolector desde Navidad y los desechos se han acumulado en todo el sector.

Los vecinos de la calle Magnolia, en el sector ya descrito siguen acumulando basura, porque al camión le tocaba pasar el jueves 25 y no recorrió esa calle ni las otras de la colonia Guadalupe.

Por lo tanto, desde el jueves 18 de diciembre no ha ido por los desechos el camión recolector y el jueves 8 de enero se cumplieron tres semanas sin servicio, acumulándose los desechos por todas las calles de la colonia.

El problema es que las familias sacan la basura cada jueves desde mediados de diciembre y lo único que ocurre es que los perros callejeros riegan los residuos que los vecinos tienen que volver a recoger, por lo que se vuelve un círculo vicioso, que urge corregirse, por problemas de salud que genera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde
Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde

Vuelca tráiler cargado con caña en la Valles–Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Falla mecánica provoca accidente

Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos
Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos

Tren embiste camioneta en cruce de La Florida; no hubo heridos

SLP

Redacción

El conductor intentó ganarle el paso; la unidad quedó abandonada

Temen infestación incontrolable del gusano barrenador
Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

SLP

Redacción

Nacimiento de una segunda generación de moscas del gusano

Paisanos retornan a la Unión Americana
Paisanos retornan a la Unión Americana

Paisanos retornan a la Unión Americana

SLP

Jesús Vázquez