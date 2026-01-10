Se acumula la basura en colonia Guadalupe

CIUDAD VALLES.- Siguen con problemas de basura en varios sectores de la ciudad. En la colonia Guadalupe no pasaba el camión recolector desde Navidad y los desechos se han acumulado en todo el sector.

Los vecinos de la calle Magnolia, en el sector ya descrito siguen acumulando basura, porque al camión le tocaba pasar el jueves 25 y no recorrió esa calle ni las otras de la colonia Guadalupe.

Por lo tanto, desde el jueves 18 de diciembre no ha ido por los desechos el camión recolector y el jueves 8 de enero se cumplieron tres semanas sin servicio, acumulándose los desechos por todas las calles de la colonia.

El problema es que las familias sacan la basura cada jueves desde mediados de diciembre y lo único que ocurre es que los perros callejeros riegan los residuos que los vecinos tienen que volver a recoger, por lo que se vuelve un círculo vicioso, que urge corregirse, por problemas de salud que genera.

