Se acumuló el trabajo para los bomberos

Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, dio a conocer el reporte mensual del mes de marzo, en el cual se brindaron 147 servicios de distintos tipos, espera que este mes se logre disminuir esta cifra, pues la mayoría fueron incendios provocados en lotes baldíos, así como incendios forestales.

Flores Morales mencionó que brindaron auxilio en un total de sesenta y dos incendios; la mayoría fueron en predios baldíos, pero también hubo varios incendios forestales en comunidades. Muchos de estos fueron provocados por gente que estaba quemando basura o encendieron una fogata y esta se salió de control, tuvieron que acudir los bomberos a controlar los incendios.

No hubo pérdidas humanas, aunque en los forestales sí hubo gran pérdida de flora y fauna.

Declaró que el segundo lugar de reportes fue fugas de gas, que fueron dieciocho, también diez reportes de rescate animal, diez reportes de falsa alarma, diez preventivos, nueve enjambres, fueron seis atenciones de primer respondiente en urgencias médicas, seis incendios vehiculares, seis derrames de químicos, cinco incendios en casas, tres servicios de apoyo y colaboración y dos rescates vehiculares.

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El comandante mencionó que espera que estos servicios logren disminuir a lo largo del mes de abril, sin embargo, en los primeros diez días ya van 20 servicios que brindan de diferentes emergencias, haciendo un total de tres emergencias por día.

Reiteró su llamado a la población evitar hacer fogatas, ya que luego se salen de control.