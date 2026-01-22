logo pulso
CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Se colapsa tapa de fosa y caen varias personas

Festejaban y tomaban bebidas alcohólicas, de pronto se hundieron

Por Carmen Hernández

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Se colapsa tapa de fosa y caen varias personas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se colapsó la tapa de una fosa séptica una obra que recién se había colocado en una vivienda en el Barrio de los Llanitos, 10 personas resultaron lesionadas, las que recibieron auxilio de personal de Protección Civil Municipal. 

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en la calle Joaquín González en la colonia Fertimex, cuando varias personas empezaron a tomar y se pararon justo donde se había colocado la tapa de la fosa, que se colapsó por su peso, pues tenía poco de haberse colocado, vecinos que se dieron cuenta de los hechos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, para brindar auxilio a los lesionados que cayeron en el agujero. 

Fueron 10 personas las que resultaron lesionadas. 

Al lugar también acudieron elementos de bomberos de Rioverde y Ciudad Fernández, así como Protección Civil, quienes trasladaron a los lesionadas a recibir atención médica a diversas clínicas.

