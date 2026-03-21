Se coordinan instituciones para poder apagar incendio en Francia Chica

CIUDAD DEL MAÍZ.- El incendio que se registra actualmente en este municipio es la conflagración forestal más grande del estado, de acuerdo con el director de Protección Civil del Estado, Mauricio Ordaz Flores.

La dificultad del terreno, en la localidad de Francia Chica, en este municipio ha requerido de la colaboración de Protección Civil Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal y PC Municipal, que suman, entre todos más de 120 hombres que hacen recorridos de hasta cuatro horas para llegar al lugar del incendio, en partes altas y en donde se ha extinguido el 50 por ciento del incendio y se ha controlado hasta el 80 por ciento.

Esta conflagración es una de las que ha hecho que San Luis Potosí se encuentre en los primeros lugares nacionales de afectaciones por incendio en pleno inicio de la primavera.