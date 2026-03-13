logo pulso
¡FELICES DE CELEBRAR!



Se disparan los casos de gusano barrenador

Descartan contaminación, si se consume la carne

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.


CIUDAD VALLES.- Ahora sí, la cifra estatal de casos de miasis es de 52, advierte el subdelegado de la Secretaría de Agricultura (Sader), Josué Camargo Ortiz.

El número oficial del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) es de 52 casos de infección por gusano barrenador del ganado (GBG), en concordancia con el representante de la Sader en San Luis Potosí. Aclaró que no hay ningún riesgo de que haya contaminación de GBG en la carne que se adquiere, primero que nada, porque luego de 20 días de tratamiento en el animal, los gusanos desaparecen y también el padecimiento, además de que las moscas que ponen los huevecillos no se acercan a carne muerta o fiambres, sino a carne viva.

