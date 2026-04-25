Se quema motocicleta

Matehuala.- Se incendia motocicleta en el estacionamiento de la Normal Experimental de Matehuala de manera sorpresiva, la unidad motriz estaba estacionada y de pronto empezó a quemarse.

Fue uno de los maestros quien actuó rápidamente y con un extintor controló el fuego.

Al llegar los bomberos, ya lo habían apagado y solo llenaron de agua el vehículo por si llegaba a quedar alguna chispa que hiciera que nuevamente se reavivara el fuego.

Los hechos se presentaron en la Normal Experimental de Matehuala, en el estacionamiento de la institución educativa ubicado en la avenida Mante, de la colonia Florida, donde una motocicleta estilo chopper que se encontraba en el lugar se empezó a incendiar.

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El personal docente de la escuela, al darse cuenta, pidió apoyo a los números de emergencia para que apagaran el fuego y evitar que se extendiera.

Uno de los maestros, al ver que cerca se encontraban varios automóviles, inmediatamente fue por un extintor de la escuela y empezó a controlar el fuego de la motocicleta, para evitar que esta explotara y terminara dañando otros carros, pues había más vehículos de alumnos, maestros y vecinos en esta zona pudo haber ocurrido una tragedia. Afortunadamente, después de unos minutos lograron controlar el fuego y no hubo personas lesionadas.

Al lugar también llegaron elementos de Bomberos, pero el incendio ya había sido controlado; sin embargo, echaron agua en la zona para evitar que se reavivara el fuego.

Se desconoce qué fue lo que provocó el incendio.