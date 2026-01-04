Se reactiva la actividad comercial en zona centro

CIUDAD VALLES.- Paradójicamente, este inicio de año los comerciantes y transportistas reportan más consumo y actividad comercial que en la última semana del año 2025.

A pesar de que por costumbre los comerciantes ven una reducción de sus ventas en cuanto entra el primer mes del año, este enero comenzó con intensa actividad comercial y el tráfico tanto de peatones como de automóviles sigue siendo numeroso en la zona centro, lo que es de llamar la atención para muchos.

Incluso ha habido taxistas y comerciantes en pequeño que han tenido ventas que superan las de los días posteriores a la navidad, fenómeno que no veían desde la pandemia del Covid-19.

Por lo que hay la confianza que las condiciones económicas sigan siendo buenas durante los próximos días para el sector comercial.

