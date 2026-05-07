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Se reactivó el fuego en la Presa de los Nopales

Ya se había diagnosticado como extinguido

Por Carmen Hernández

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Se reactivó el fuego en la Presa de los Nopales

Cárdenas.- Se reavivó el incendio en la Presa de los Nopales, que se había dado como apagado desde el martes por la noche por parte de las corporaciones de auxilio que lo combatieron. 

El incendio inició el lunes en la Presa de los Nopales, se siniestraron 30 hectáreas, 60 personas entre elementos de Protección Civil, voluntarios, corporaciones de emergencia combatieron el incendio desde el martes a las 10 de la noche y se dio como apagado, aunque hubo personas que estuvieron checando para evitar el que se reactivara, lo que finalmente sucedió.  Ayer miércoles se le notificó al municipio que a las 12:30 el fuego comenzó a reavivarse en la Presa de Los Nopales, por lo que de inmediato fue solicitado el apoyo de las corporaciones.  Por lo que de inmediato, corporaciones de emergencia acudieron al lugar para combatirlo en su totalidad y evitar que se propague y pueda provocar más daños al medio ambiente. 

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