Se reducen querellas por maltrato: Terán

CIUDAD VALLES.- Insiste la directora de la Instancia de Atención a la Mujer, Rebeca Terán Guevara que se ha reducido a la mitad la solicitud de apoyo a mujeres maltratadas.

Comentó que su oficina ha recibido informes de diferentes dependencias que llevan un control de medidas de protección o de denuncias formales y, en los últimos meses han pasado de las 180 denuncias mensuales (seis diarias en promedio) a las 90 por mes.

Dijo que no es que las mujeres hubieren dejado de denunciar, sino que ahora hay más opciones para acercarse a solicitar ayuda o denunciar.