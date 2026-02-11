logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se reducen querellas por maltrato: Terán

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Se reducen querellas por maltrato: Terán

CIUDAD VALLES.- Insiste la directora de la Instancia de Atención a la Mujer, Rebeca Terán Guevara que se ha reducido a la mitad la solicitud de apoyo a mujeres maltratadas.

Comentó que su oficina ha recibido informes de diferentes dependencias que llevan un control de medidas de protección o de denuncias formales y, en los últimos meses han pasado de las 180 denuncias mensuales (seis diarias en promedio) a las 90 por mes.

Dijo que no es que las mujeres hubieren dejado de denunciar, sino que ahora hay más opciones para acercarse a solicitar ayuda o denunciar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez
Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez

Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez

SLP

Carmen Hernández

Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2
Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

SLP

Redacción

Se saturan servicios en la Oficialía del RC
Se saturan servicios en la Oficialía del RC

Se saturan servicios en la Oficialía del RC

SLP

Jesús Vázquez

Requieren paterfamilias acta de nacimiento para sus hijos

Choca motociclista contra camioneta, un lesionado
Choca motociclista contra camioneta, un lesionado

Choca motociclista contra camioneta, un lesionado

SLP

Redacción