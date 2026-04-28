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Se registra en Valles probable golpe de calor

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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Se registra en Valles probable golpe de calor

CIUDAD VALLES.- Esta tarde de lunes, que el termómetro rebasó los 40 grados, con una humedad de más del 90 por ciento arribó una mujer de la tercera edad con signos de golpe de calor. 

La mujer, de casi 80 años de edad presentaba una temperatura de más de 40 grados e ingresó al Hospital del IMSS, luego de haber sido atendida en primera instancia por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias. 

La mujer quedó en observación en piso y se valora su estado de salud para intentar estabilizarla, dada la fiebre de 40.7 grados que le aquejaba. 

Desde el pasado viernes, las temperaturas en Valles han sido extremas, al grado de que la sensación térmica en las horas posteriores al mediodía superan los 40 grados, a la intemperie.

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