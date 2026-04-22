SEER conmemora su 203 Aniversario

MATEHUALA.- En el Teatro Manuel José Othón se llevó a cabo la conmemoración del 203 aniversario del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), donde estuvo presente el profesor Martín Rodríguez Ramírez, director general de este importante sistema educativo.

En este significativo evento participaron los municipios de Vanegas, Real de Catorce, Cedral, Villa de la Paz y Matehuala, para conmemorar este importante aniversario del SEER en el Altiplano Potosino, pues actualmente cuenta con el nivel básico y nivel medio superior, y tiene instituciones educativas en todo el estado potosino, llegando a comunidades muy retiradas para que ningún niño ni estudiante se quede sin estudiar.

Para celebrar este importante aniversario se llevaron a cabo los tradicionales honores a la bandera en el teatro, posteriormente se dio una reseña histórica del SEER de cómo ha llegado a lo largo de los años a tener una educación sin límites, y la contribución que ha hecho al estado potosino en dos siglos, fortaleciendo la formación integral de niños y jóvenes de todo San Luis Potosí. Asimismo, se develó una placa conmemorativa del 203 aniversario del Sistema Educativo Estatal Regular.

Cabe hacer mención que dentro de esta celebración se presentaron actividades culturales como bailables folclóricos, así como algunos estudiantes estuvieron interpretando varias melodías.

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