Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

Por Redacción

Febrero 16, 2026 06:13 p.m.
A
SEGE centraliza comunicación oficial.

SEGE centraliza comunicación oficial.

CIUDAD VALLES. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) emitió una circular interna en la que establece que únicamente el titular de la dependencia podrá informar, comunicar o conceder entrevistas sobre temas relacionados con la institución.

En la Circular No. SE-001/2026, fechada el 4 de febrero de 2026 y firmada por el propio secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, se precisa que, conforme al Reglamento Interior, la representación legal y la facultad de informar ante autoridades, medios de comunicación o cualquier persona recae exclusivamente en el secretario.

El documento indica que directores de área, coordinadores, supervisores, jefes de departamento y demás personal no están facultados para emitir declaraciones o dar entrevistas respecto a asuntos vinculados con la Secretaría.

Circular No. SE-001/2026

Reacciones y consecuencias de la circular interna

También se advierte que, en caso de incumplimiento, se dará vista al Órgano Interno de Control para determinar posibles sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Aunque la dependencia no explicó los motivos de la medida, algunos docentes consideraron que la disposición restringe su margen para hablar públicamente sobre temas educativos.

*Con información de Huasteca Hoy

