Severas sanciones a quien provoque incendio forestal

CIUDAD VALLES.- Hasta 350 mil pesos podría ser la multa a los que provoquen los incendios forestales, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal.

En esta temporada de resequedad en campos, bosques bajos y praderas, la sanción por haber provocado un incendio, mediante quema de cultivos o residuos (basura) puede ir de las 1 mil 500 a las tres mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, las sanciones pecuniarias, de acuerdo con las leyes ambientales pueden ir de los 175 mil 965 a los 351 mil 930 pesos.

Esta información fue proveída por la Comisión Nacional Forestal en la reciente reunión interinstitucional que se llevó a cabo entre corporaciones por la temporada de incendios que ha arrasado con 20 mil hectáreas en el estado, en lo que va de 2026, y se espera una peor temporada.