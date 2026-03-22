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Severas sanciones a quien provoque incendio forestal

La Conafor estableció esta medida ante ola de incendios generados

Por Redacción

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Severas sanciones a quien provoque incendio forestal

CIUDAD VALLES.- Hasta 350 mil pesos podría ser la multa a los que provoquen los incendios forestales, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal.

En esta temporada de resequedad en campos, bosques bajos y praderas, la sanción por haber provocado un incendio, mediante quema de cultivos o residuos (basura) puede ir de las 1 mil 500 a las tres mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, las sanciones pecuniarias, de acuerdo con las leyes ambientales pueden ir de los 175 mil 965 a los 351 mil 930 pesos.

Esta información fue proveída por la Comisión Nacional Forestal en la reciente reunión interinstitucional que se llevó a cabo entre corporaciones por la temporada de incendios que ha arrasado con 20 mil hectáreas en el estado, en lo que va de 2026, y se espera una peor temporada.

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