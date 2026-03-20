Si habrá representación de Procesión del Silencio

Matehuala.- Se llevará a cabo la trigésima Procesión del Silencio el viernes 3 de abril, ya se tuvo una reunión con el comité organizador donde hubo un acuerdo con todos los participantes que en su mayoría son vecinos de la calle de Régules y dijeron que si se realizará el evento religioso.

Se tuvo una reunión en la cual estuvo el presbítero Gustavo Tapia, rector de la Catedral, para apoyar en la tradicional procesión, decidieron que sí se efectuará en el Viernes Santo, donde contaran con 12 carros alegóricos, más de doscientos participantes que se caracterizarán representando cada una de las 12 estaciones, el recorrido como cada año iniciará en la calle Régules recorriendo las principales calles de la ciudad, tiene un promedio de duración de dos horas.

Esta es una tradición que inició desde 1995 por parte de los vecinos de la calle de Régules, quienes cada año decidieron llevar a cabo la Procesión del Silencio y desde entonces se ha tenido muy buena respuesta de la gente que acude a ver este magno evento, donde mucha gente al ver cada una de las escenas se conmueve al ver lo que Jesús sufrió por la humanidad.

Esta procesión durante algunos años se suspendió debido a la pandemia, desde el 2020 al 2023, y en el 2024 se retomó nuevamente, exhortan a la población acudir a ver estas escenificaciones.

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