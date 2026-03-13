Siguen los apagones y desabasto de agua

Matehuala.- Habitantes de la colonia San Ángel y otras cercanas a este sector reportan la falta de energía eléctrica, además también el desabasto de agua que enfrentan, el problema es que en esta zona muchos están perdiendo por sus negocios.

Adriana Sánchez reportó que debido al fuerte calor se ha dedicado a elaborar paletas de hielo, pues es una emprendedora, sin embargo, debido a la falta de energía eléctrica ha estado presentando varios problemas en su negocio, así no puede trabajar, pues unas paletas de hielo se le echaron a perder, por lo que espera que esto se arregle lo más pronto posible, pues así como ella muchos comerciantes de la zona están perdiendo.

El organismo operador del agua, SAPSAM, informó que debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones eléctricas que está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad, se ha estado presentando poca presión de agua y en algunas zonas hay falta del vital liquido

A consecuencia de estos trabajos estos días se ha estado presentando baja presión y falta de agua en distintos sectores de la ciudad de Matehuala, por su parte el personal de SAPSAM ha estado trabajando de manera permanente para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse, por lo que se invita a la ciudadanía a hacer uso responsable del vital líquido, durante este periodo pues cuidar el agua es responsabilidad de todos.

