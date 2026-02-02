logo pulso
Estado

Sin acuerdo aún por el exceso de caña en camiones

En reunión, solo definen que no quedará gramínea tirada en carretera

Por Redacción

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Sin acuerdo aún por el exceso de caña en camiones

CIUDAD VALLES.- En acuerdo entre David Medina y cañeros quedan en que no haya tanto tiradero de caña, pero obvian el tema de la sobrecarga y el peligro de que un armatoste caiga encima de algún vehículo con personas.

En el pasado encuentro entre el alcalde y líderes cañeros, dentro de las instalaciones de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala tocaron temas sobre el tiradero de gramínea que hacen los camiones y cómo el basurero que se forma en carreteras y bulevares es riesgoso y además es una mala imagen.

No obstante, la sobrecarga y la pérdida de estabilidad por la altura que adoptan los camiones con cañas de más fue un tema que no se trató a fondo y que es el principal riesgo para los automovilistas que tienen que toparse con los transportistas cañeros.

La zafra lleva mes y medio de haber comenzado y esa es la primera reunión de tipo preventivo.

