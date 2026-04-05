Sin chaleco, nadie se mete a un río

CIUDAD VALLES.- El uso del chaleco salvavidas no es negociable en los ríos de Valles, o te lo pones o sólo miras, de acuerdo con la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

Cada vez son menos los renuentes, la funcionaria encargada del turismo en su pase de revista en Micos y los demás parajes locales, volvió a aclarar que no es negociable para ningún turista ni concesionario de sitios de interés, el que se meta al río lo debe hacer con su chaleco salvavidas. La naturaleza de los ramales de los ríos no es similar en un lugar o en otro y para evitar riesgos, debe haber una regulación estricta. La tarde de este viernes, un hombre murió ahogado en un paraje de El Naranjo, convirtiéndose en el primero que encuentra la muerte por ahogamiento en los ríos locales. Por ello la reiteración del uso del salvavidas al entrar a un río, sea cual fuere de la Huasteca.