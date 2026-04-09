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Solo dos denuncias por quema de auto

Fueron incendiados dos vehículos al arranque de la Feria de la paz.

Por Redacción

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Solo dos denuncias por quema de auto

CIUDAD VALLES.- Sólo dos denuncias han establecido en la Cuarta Delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE) los afectados de carros que han sido quemados intencionalmente.

Verónica Martínez Palacios, delegada de la Fiscalía en Valles dijo que ha habido dos denuncias de los cuatro casos de coches quemados de manera intencional en los últimos días.

Desde inicios de marzo, ha habido cuatro casos de coches a los que se les somete a fuego hasta dejarlos inservibles, el primer caso fue en la colonia 20 de Noviembre y los otros tres fueron en el Infonavit 2. 

Paradójicamente, la madrugada del 12 de marzo, quemaron dos carros en el Infonavit 2, horas antes de que se diera arranque a la Feria de la paz, organizada por la Secretaría de Gobernación.

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Desconociéndose aún las causas que originaron tales hechos, que afectaron a los propietarios de las unidades motrices.

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