Suben el pasaje transporte mixto a la zona tének

CIUDAD VALLES.- Suben el pasaje transportistas mixtos de dos pesos y hasta $3.50 en los viajes interejidales; no hay notificación de servicios.

Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha emitido ningún ajuste en el precio de los pasajes (son varias tarifas), los choferes de las coloquialmente llamadas "combis" ahora cobran, por ejemplo, 29 pesos en lugar de los habituales 27 pesos a

El Chuchupe.

Y así, en todas las rutas aumentaron dos pesos, pero el incremento también fue en las rutas entre ejidos (a los que los de la cordillera llaman "raid") y que pasó de 10 a 13.50 pesos, copiado al calce del incremento en la tarifa en el transporte urbano.

